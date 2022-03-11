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Миколаївщина: йдуть активні бойові дії – ЗСУ з новими силами знищують ворога

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 18:53

Під селом Гур'ївка (на північ від Миколаєва) українські захисники вибивають ворожі війська, тривають бої.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Кім звернувся до мешканців навколишніх населених пунктів й попросив не фотографувати українську військову техніку, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення, ведуть активне знищення сил противника та збираються просуватися вперед.

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Пряма мова: "Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємось вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається втекти.

Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємось, займаємося своїми справами. Все гаразд".

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійнаРосія
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