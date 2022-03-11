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Николаевщина: идут активные боевые действия – ЗСУ с новыми силами уничтожают врага

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 18:53

Под селом Гурьевка (севернее Николаева) украинские защитники выбивают вражеские войска, идут бои.

Источник: глава Николаевской ОДА Виталий Ким в Telegram

Детали: Ким обратился к жителям окрестных населенных пунктов не фотографировать украинскую военную технику, так как ВСУ в этом районе получили подкрепление, ведут активное уничтожение сил противника и собираются продвигаться вперед.

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Прямая речь: "Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться.

Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке".

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Темы: НиколаевНиколаевская областьвойнаРосcия
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