США нададуть Україні більше протитанкового та зенітного озброєння

Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від США після ухвалення Сенатом законопроєкту, який включає 3,5 мільярда доларів на "поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну".

Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Очікується, що пакет буде включати нові поставки 105-мм мінометів і додаткові протитанкові і зенітні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.

Один із помічників Конгресу США зазначив, що нові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден готовий затвердити зазначений законопроєкт.

У середу він був ухвалений у Палаті Представників США. У четвер пізно ввечері його переважною більшістю голосів схвалив і Сенат. Пакет екстреної допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів містить виділення Україні 3,5 мільярда доларів на оплату поставок військової техніки та спорядження.