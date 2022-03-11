США предоставят Украине больше противотанкового и зенитного вооружения

Вооруженные силы Украины получат новые партии противотанкового и зенитного вооружения от США после принятия Сенатом законопроекта, включающего 3,5 миллиарда долларов на "пополнение американских запасов оборудования, отправленного в Украину".

Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что пакет будет включать в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, сообщают источники агентства.

Один из помощников Конгресса США отметил, что новые деньги, вероятно, также будут потрачены на военное снаряжение, такое как гранатометы M203, бронежилеты, снайперские винтовки и лазерные дальномеры.

Как сообщалось, президент США Джо Байден готов утвердить указанный законопроект.

В среду он был принят в Палате представителей США. В четверг поздно вечером его подавляющим большинством голосов одобрил и Сенат. Пакет экстренной помощи Украине в размере 13,6 млрд долларов содержит выделение Украине 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения.