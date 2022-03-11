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У менеджера російського оборонного концерну знайшли віллу у Каннах

П'ятниця, 11 березня 2022, 19:03

Менеджер російського оборонного концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький володіє компанією у Каннах, "прописаною" в елітній віллі з басейном.

Джерело: спільне розслідування "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Чому це важливо: Євгеній Новицький – бізнес-партнер пропутінського олігарха Володимира Євтушенкова. З 2005 по 2015 рік очолював його холдинг АФК "Система". Нині – один із керівників оборонного концерну "РТІ Системи".

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"РТІ Системи" входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв’язку, радіотехнічне обладнання. 

"РТІ Системи" виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об’єктів.

Також Міноборони РФ саме за допомогою "РТІ системи" розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій "Контейнер" вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

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Наразі Євгеній Новицький не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Деталі: Французька компанія, яка зацікавила журналістів, називається SCI Natalya. А її засновниками є сам Євгеній Новицький та дружина Наталія.

Місце реєстрації компанії – адреса, за якою розміщено маєток із басейном – 36 Av Du Roi Albert 1er 06400 Cannes.

"І хоча у документах компанії, які вдалося дістати журналістам, не знайшлося відомостей про купівлю-продаж цієї вілли і її вартість, можемо припустити, що стороннім і непов’язаним особам реєструвати фірму за цією адресою просто не дозволили б. Відтак є вагомі підстави припускати, що ця нерухомість належить Новицьким", – відзначають журналісти.

 

Теми: санкціїРосіявійна
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