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У менеджера российского оборонного концерна была найдена вилла в Каннах

Пятница, 11 марта 2022, 20:03

Менеджер российского оборонного концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий владеет компанией в Каннах, прописанной в элитной вилле с бассейном.

Источник: совместное расследование Схем (Радио Свобода) и проекта Scanner Project.

Почему это важно: Евгений Новицкий – бизнес-партнер пропутинского олигарха Владимира Евтушенкова. С 2005 по 2015 год возглавлял его холдинг АФК "Система". В настоящее время – один из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы".

"РТИ Системы" входит в сотню крупнейших оборонных компаний мира, разрабатывая для российского вооружения системы управления и связи, радиотехническое оборудование.

"РТИ Системы" производит и снабжает Минобороны РФ стационарные радиолокационные станции "Воронеж", которые предназначены для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов.

Также Минобороны РФ именно с помощью РТИ системы развернуло целую систему радиолокационных станций Контейнер вдоль российских границ, которые способны обнаруживать воздушные цели на большой дальности.

Евгений Новицкий не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США ввели санкции с началом полномасштабного наступления России на Украину.

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Подробности: Французская компания, заинтересовавшая журналистов, называется SCI Natalya. А ее учредителями являются сам Евгений Новицкий и жена Наталья.

Место регистрации компании – адрес, по которому размещено поместье с бассейном – 36 Av Du Roi Albert 1er 06400 Cannes.

"И хотя в документах компании, которые удалось получить журналистам, не нашлось сведений о купле-продаже этой виллы и ее стоимости, можем предположить, что посторонним и несвязанным лицам регистрировать фирму по этому адресу просто не позволили бы. Следовательно, есть веские основания предполагать, что эта недвижимость принадлежит Новицким", – отмечают журналисты.

 

Темы: санкцииРосcиявойна
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