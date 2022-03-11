Українські захисники захопили робочі танки окупантів

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади здобули трофейні робочі танки російських окупантів.

Джерело: facebook-сторінка 93 ОМБр "Холодний Яр"

Дослівно: "Тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців 93 бригади Холодний Яр.

Російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку".

Деталі: Підрозділ ЗСУ вже почав використовувати танки та буде застосовувати їх в зіткненнях проти ворога.