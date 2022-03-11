Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські захисники захопили робочі танки окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 19:19
Українські захисники захопили робочі танки окупантів
Захоплений танк. фото: фейсбук сторінка 93 омбр

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади здобули трофейні робочі танки російських окупантів.

Джерело: facebook-сторінка 93 ОМБр "Холодний Яр"

Дослівно: "Тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців 93 бригади Холодний Яр. 

Реклама:

Російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку". 

Деталі: Підрозділ ЗСУ вже почав використовувати танки та буде застосовувати їх в зіткненнях проти ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиРосіявійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Збройні сили
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Останні новини
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
Усі новини...
Реклама: