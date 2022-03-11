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Українські захисники захопили робочі танки окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 20:19
Захоплений танк. фото: фейсбук сторінка 93 омбр

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади здобули трофейні робочі танки російських окупантів.

Джерело: facebook-сторінка 93 ОМБр "Холодний Яр"

Дослівно: "Тепер танки є на озброєнні не лише у танкових підрозділів, а й у піхотинців 93 бригади Холодний Яр. 

Російські танки не змогли проїхати по українських розпаханих полях і застрягли. Екіпажі ворога в паніці під обстрілами українських захисників кинули абсолютно нову техніку". 

Деталі: Підрозділ ЗСУ вже почав використовувати танки та буде застосовувати їх в зіткненнях проти ворога.

Теми: Збройні силиРосіявійназброя
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