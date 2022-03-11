Украинские защитники захватили рабочие танки оккупантов

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады захватили трофейные рабочие танки российских оккупантов.

Источник: facebook-страница 93 ОМБр "Холодный Яр"

Дословно: "Теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр.

Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику".

Детали: Подразделение ВСУ уже начало использовать танки и будет применять их в столкновениях против врага.