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Украинские защитники захватили рабочие танки оккупантов

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 20:19
захваченный танк. фото: фейсбук страница 93 омбр

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады захватили трофейные рабочие танки российских оккупантов.

Источник: facebook-страница 93 ОМБр "Холодный Яр"

Дословно: "Теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр.

Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику".

Детали: Подразделение ВСУ уже начало использовать танки и будет применять их в столкновениях против врага.

Темы: Вооруженные силыРосcиявойнаоружие
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