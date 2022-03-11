Украинские защитники захватили рабочие танки оккупантов
Пятница, 11 марта 2022, 19:19
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады захватили трофейные рабочие танки российских оккупантов.
Источник: facebook-страница 93 ОМБр "Холодный Яр"
Дословно: "Теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр.
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Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику".
Детали: Подразделение ВСУ уже начало использовать танки и будет применять их в столкновениях против врага.
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