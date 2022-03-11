У Пентагоні похвалили Україну за "дуже креативну" повітряну оборону

Високопоставлений чиновник з оборони США похвалив Україну за " креативну" організацію оборони від агресора, зокрема, повітряну.

Оцінку неназваного посадовця надає CNN, повідомляє "Європейська правда".

У ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до нападу Росії, заявив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США.

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Чиновник повідомив журналістам, що Україні не доводилося сильно покладатися на свої винищувачі, тому що вона використала інші можливості. Зокрема, це безпілотники та ракети класу "земля-повітря".

За словами чиновника, українці здійснюють від п'яти до десяти вильотів літаків на день порівняно з приблизно 200 вильотами росіян.

"Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються і як використовують авіацію, яку вони мають", - сказав чиновник.

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Представник міністерства оборони сказав, що окрім українських винищувачів українці ефективно використали безпілотники, зазначивши, що вони "дешеві" і можуть літати поза зоною дії радарів.

"Це дуже маневрена платформа, і вони використовують її з приголомшливим ефектом, особливо проти російських наземних підрозділів", - сказав чиновник.

За словами чиновника, українці "з великим успіхом" використовують ракети класу "земля-повітря" проти російських військ.

"Вони стежать за тим, у що стріляють, переміщують речі, вони дуже спритні. І це довело свою ефективність", - сказав чиновник.

За даними Пентагону, з початку вторгнення в Україну російські війська запустили понад 800 ракет. Близько половини запусків здійснено з місць на території України, ще половина – з Росії та Білорусі.