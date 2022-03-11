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У Пентагоні похвалили Україну за "дуже креативну" повітряну оборону

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 20:38
ФОТО: GETTY IMAGES

Високопоставлений чиновник з оборони США похвалив Україну за " креативну" організацію оборони від агресора, зокрема, повітряну.

Оцінку неназваного посадовця надає CNN, повідомляє "Європейська правда".

У ВПС України залишилося близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до нападу Росії, заявив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США.

Чиновник повідомив журналістам, що Україні не доводилося сильно покладатися на свої винищувачі, тому що вона використала інші можливості. Зокрема, це безпілотники та ракети класу "земля-повітря".

За словами чиновника, українці здійснюють від п'яти до десяти вильотів літаків на день порівняно з приблизно 200 вильотами росіян.

"Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються і як використовують авіацію, яку вони мають", - сказав чиновник.

Представник міністерства оборони сказав, що окрім українських винищувачів українці ефективно використали безпілотники, зазначивши, що вони "дешеві" і можуть літати поза зоною дії радарів. 

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"Це дуже маневрена платформа, і вони використовують її з приголомшливим ефектом, особливо проти російських наземних підрозділів", - сказав чиновник.

За словами чиновника, українці "з великим успіхом" використовують ракети класу "земля-повітря" проти російських військ. 

"Вони стежать за тим, у що стріляють, переміщують речі, вони дуже спритні. І це довело свою ефективність", - сказав чиновник. 

За даними Пентагону, з початку вторгнення в Україну російські війська запустили понад 800 ракет. Близько половини запусків здійснено з місць на території України, ще половина – з Росії та Білорусі.

Теми: СШАвійна
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