В Пентагоне похвалили Украину за "очень креативную" воздушную оборону

Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за "креативную" организацию обороны от агрессора, в частности, воздушную.

Оценку неназванного должностного лица предоставляет CNN, сообщает "Европейская правда".

В ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС до нападения России, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США.

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Чиновник сообщил журналистам, что Украине не приходилось сильно полагаться на свои истребители, потому что она использовала другие возможности. В частности, это беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".

По словам чиновника, украинцы совершают от пяти до десяти вылетов самолетов в день по сравнению с примерно 200 вылетами россиян.

"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которая у них есть", - сказал чиновник.

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Представитель министерства обороны сказал, что кроме украинских истребителей украинцы эффективно использовали беспилотники, отметив, что они "дешевые" и могут летать вне зоны действия радаров.

"Это очень маневренная платформа, и они используют ее с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений", – сказал чиновник.

По словам чиновника, украинцы "с большим успехом" используют ракеты класса "земля-воздух" против российских войск.

"Они следят за тем, во что стреляют, перемещают вещи, они очень шустрые. И это доказало свою эффективность", - сказал чиновник.

По данным Пентагона, с начала вторжения в Украину российские войска запустили более 800 ракет. Около половины запусков осуществлены с мест на территории Украины, еще половина – из России и Белоруссии.