Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН мають докази використання Росією касетних боєприпасів

П'ятниця, 11 березня 2022, 20:40

В ООН мають докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів.

Джерело: прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.

Дослівно: "Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах". 

Деталі: 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня. 

Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.

Дослівно: "Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій".

Теми: ООНвійназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

відеоЛукашенко каже, що Зеленському треба підписувати угоду, бо Росія "у цій війні не програє"

Ворог намагається вийти на межі Донецької і Луганської області - Генштаб

Усі новини...
ООН
РФ скликає Радбез ООН через "біолабораторії США в Україні"
Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів
Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН
Останні новини
20:16
Єрмак: Байден робить для України більше, ніж усі його попередники
20:04
Підключити Крим до Запорізької АЕС неможливо – Укренерго
20:04
Зеленський дав меру Мелітополя орден
20:02
США не бачать притоку бійців з Близького Сходу до російських сил
19:54
Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян
19:43
Міністру оборони Британії зателефонував пранкер і видавав себе за Шмигаля
19:40
В окупантів вичерпуються запаси точних ракет – Генштаб
19:38
Куди звертатися, якщо стали свідком викрадення людини окупантом
19:34
Випускники університетів зможуть отримати дипломи в цьому році – рішення Кабміну
19:32
Війська РФ обстріляли притулок для мам і дітей на Луганщині
Усі новини...