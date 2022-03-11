В ООН мають докази використання Росією касетних боєприпасів
В ООН мають докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів.
Джерело: прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.
Дослівно: "Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах".
Деталі: 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня.
Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.
Дослівно: "Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій".