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В ООН мають докази використання Росією касетних боєприпасів

П'ятниця, 11 березня 2022, 19:40

В ООН мають докази використання російськими військовими на території України касетних боєприпасів.

Джерело: прес-секретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троссел.

Дослівно: "Ми також отримали достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими силами касетних боєприпасів, у тому числі в населених пунктах". 

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Деталі: 24 лютого в Центральній міській лікарні у Вугледарі вибухнув касетний боєприпас, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще 10 отримали поранення, а також були пошкоджені машини швидкої допомоги, цивільні автомобілі та сама лікарня. 

Також були обстріли касетними боєприпасами й у кількох районах Харкова, в результаті чого загинуло дев'ять мирних жителів та 37 поранено.

Дослівно: "Застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій".

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Теми: ООНвійназброя
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