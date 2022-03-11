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В ООН имеются доказательства использования Россией кассетных боеприпасов

Пятница, 11 марта 2022, 20:40

В ООН имеются доказательства использования российскими военными на территории Украины кассетных боеприпасов.

Источник: пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

Дословно: "Мы также получили достоверные уведомления о нескольких случаях применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах".

Детали: 24 февраля в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще 10 получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и больница.

Также были обстрелы кассетными боеприпасами и в нескольких районах Харькова, в результате чего погибли девять мирных жителей и 37 ранены.

Дословно: "Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий".

Темы: ООНвойнаоружие
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