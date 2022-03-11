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Республіканці вимагають від Байдена передати винищувачі Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 березня 2022, 20:01
Республіканці вимагають від Байдена передати винищувачі Україні
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Понад 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому закликають президента США Джо Байдена відправити винищувачі Україні, яка самостійно протистоїть у війні проти Росії.

Джерело: BBC News

Деталі: Понад 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому заявили, що "категорично не згодні" з позицією Байдена, який не підтримав пропозицію Польщі надіслати винищувачі, які зараз перебувають у Польщі, в Україну.

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Республіканці закликали Байдена негайно "сприяти перекиданню літаків та засобів ППО", але Білий дім каже, що це "високий ризик".

Цього тижня Польща запропонувала США "негайно і безкоштовно" перекинути винищувачі МіГ-29 на військовий об'єкт США в Німеччині для їх перекидання в Україну.

У листі республіканців йдеться: "Ми не можемо допустити, щоб Путін отримав перевагу через те, що не змогли забезпечити українців необхідним озброєнням, боєприпасами, засобами зв'язку та медикаментами".

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Дослівно: "Підтримка боротьби України за свободу проти тиранічного, беззаконного російського вторгнення на суверенну територію України - одне з найнагальніших завдань, з якими Захід стикався за останнє покоління...

Ми просимо вас доручити вашому Міністерству оборони негайно полегшити передачу літаків, систем протиповітряної оборони та інших засобів нашими партнерами по НАТО та через них".

Теми: СШАУкраїнаБайденвійна
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