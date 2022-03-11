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Республіканці вимагають від Байдена передати винищувачі Україні

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 21:01
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Понад 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому закликають президента США Джо Байдена відправити винищувачі Україні, яка самостійно протистоїть у війні проти Росії.

Джерело: BBC News

Деталі: Понад 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому заявили, що "категорично не згодні" з позицією Байдена, який не підтримав пропозицію Польщі надіслати винищувачі, які зараз перебувають у Польщі, в Україну.

Республіканці закликали Байдена негайно "сприяти перекиданню літаків та засобів ППО", але Білий дім каже, що це "високий ризик".

Цього тижня Польща запропонувала США "негайно і безкоштовно" перекинути винищувачі МіГ-29 на військовий об'єкт США в Німеччині для їх перекидання в Україну.

У листі республіканців йдеться: "Ми не можемо допустити, щоб Путін отримав перевагу через те, що не змогли забезпечити українців необхідним озброєнням, боєприпасами, засобами зв'язку та медикаментами".

Дослівно: "Підтримка боротьби України за свободу проти тиранічного, беззаконного російського вторгнення на суверенну територію України - одне з найнагальніших завдань, з якими Захід стикався за останнє покоління...

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Теми: СШАУкраїнаБайденвійна
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