Республиканцы требуют от Байдена передачи истребителей Украине

Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором призывают президента США Джо Байдена отправить истребители Украине, которая самостоятельно противостоит России.

Источник: BBC News

Детали: Более 40 сенаторов-республиканцев написали открытое письмо, в котором заявили, что "категорически не согласны" с позицией Байдена, который отменил предложение Польши отправить истребители, которые сейчас находятся в Польше, в Украину.

Республиканцы призвали Байдена немедленно "содействовать переброске самолетов и средств ПВО", но Белый дом говорит, что это "высокий риск".

На этой неделе Польша предложила США "немедленно и бесплатно" перебросить истребители МиГ-29 на военный объект США в Германии, для их переброски в Украину.

В письме республиканцев говорится: "Мы не можем допустить, чтобы Путин получил преимущество из-за того, что не смогли обеспечить украинцев необходимым вооружением, боеприпасами, средствами связи и медикаментами".

Дословно: "Поддержка борьбы Украины за свободу против тиранического, беззаконного российского вторжения на суверенную территорию Украины — одна из самых неотложных задач, с которыми Запад сталкивался за последнее поколение…

Мы просим вас поручить вашему Министерству обороны немедленно облегчить передачу самолетов, систем противовоздушной обороны и других средств нашими партнерами по НАТО и через них".