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Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські воєнні злочини – Кулеба

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 20:28
Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські воєнні злочини – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить світ надати Україні літаки, щоб зупинити військові злочини росіян.

Джерело: Кулеба у Twitter

Деталі: Міністр назвав обложений Маріуполь найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті.

"1 582 загиблих мирних жителів за 12 днів, навіть похованих у таких братських могилах, як ця", - написав він, додавши фото братської могили з Маріуполя.

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Дослівно: "Не в змозі перемогти українську армію, Путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!".

Теми: Кулеба ДмитроМаріупольавіа
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