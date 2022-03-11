Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські воєнні злочини – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить світ надати Україні літаки, щоб зупинити військові злочини росіян.

Джерело: Кулеба у Twitter

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa Реклама: March 11, 2022

Деталі: Міністр назвав обложений Маріуполь найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті.

"1 582 загиблих мирних жителів за 12 днів, навіть похованих у таких братських могилах, як ця", - написав він, додавши фото братської могили з Маріуполя.

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Дослівно: "Не в змозі перемогти українську армію, Путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!".