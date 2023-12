Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит мир предоставить Украине самолеты, чтобы остановить военные преступления русских.

Источник: Кулеба в Twitter

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa

