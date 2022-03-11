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Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления – Кулеба

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 21:28
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит мир предоставить Украине самолеты, чтобы остановить военные преступления русских.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Министр назвал осажденный Мариуполь худшей гуманитарной катастрофой на планете.

"1582 погибших мирных жителей за 12 дней, даже похороненных в таких братских могилах, как эта", - написал он, добавив фото братской могилы из Мариуполя.

Дословно: "Не в состоянии победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь. Нам нужны самолеты, чтобы остановить российские военные преступления!"

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Темы: Кулеба ДмитрийМариупольавиа
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