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Ердоган: Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни не було б

П'ятниця, 11 березня 2022, 20:31

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав Ердоган.

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На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було б уникнути, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

"Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - сказав президент Туреччини.

Після вторгнення РФ в України Ердоган заявив, що НАТО повинен робити більш конкретні кроки та не обмежуватися заявами щодо України.

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Теми: ЕрдоганТуреччинаРосіявійна
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