Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган: Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было

Пятница, 11 марта 2022, 21:31

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой "Укринформ".

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.

По его убеждению, нынешней российской агрессии против Украины можно было бы избежать, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более эффективно.

"Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", – сказал президент Турции.

После вторжения РФ в Украину Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

Темы: ЭрдоганТурцияРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек

ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии Гаврилова – журналист

Все новости...
Эрдоган
Путин не против прямых переговоров с Зеленским – глава МИД Турции  
Эрдоган провел часовой телефонный разговор с Путиным
Эрдоган передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорам
Последние новости
21:05
Италия готова восстановить драмтеатр в Мариуполе
20:59
В Лондоне стартовал благотворительный аукцион в поддержку больницы "Охматдит"
20:57
ВСУ ликвидировали полковника российского ВДВ из Костромы
20:53
В Красном Кресте объяснили, почему называют войну в Украине конфликтом
20:43
фото, видеоЛюди не могут начать разбирать завалы драмтеатра в Мариуполе из-за обстрелов РФ
20:32
Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"
20:30
Шмигаль после звонка мошенника подсказал Минобороны Британии кодовое слово
20:27
70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes
20:25
Оккупационные войска заставляют аграриев на Херсонщине "сотрудничать" - депутат
20:22
Мировые страховики готовятся к масштабным выплатам из-за войны в Украине
Все новости...