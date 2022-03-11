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Эрдоган: Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было

Пятница, 11 марта 2022, 20:31

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает "Европейская правда" со ссылкой "Укринформ".

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал Эрдоган.

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По его убеждению, нынешней российской агрессии против Украины можно было бы избежать, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более эффективно.

"Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", – сказал президент Турции.

После вторжения РФ в Украину Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

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Темы: ЭрдоганТурцияРосcиявойна
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