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Кулеба: тепер є 100% впевненість, що ми станемо членом ЄС

П'ятниця, 11 березня 2022, 22:15

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення Європейської ради щодо України означає революцію у питанні нашого зближення з ЄС.

Про це він заявив у телеефірі єдиних новин у п’ятницю ввечері, пояснює кореспондент Європейської правди.

Кулеба визнав, що підсумки саміту є до певної міри неоднозначними, оскільки Україна хотіла би отримати політичне визнання статусу кандидату вже на цій зустрічі лідерів ЄС.

"Однак якщо порівняти з нашими очікуваннями три тижні тому, то те, що відбулося минулої ночі – це революція, яка ставить наше членство у ЄС на рейки. Нас поставили на рейки і наш потяг поїхав у бік Європейського Союзу", - пояснив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що зараз впевнений в успіху  процесу вступу до ЄС.

"Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що ми станемо членом ЄС. Питання лише коли це станеться", - заявив він. Міністр утримався від прогнозів щодо того, коли відбудуться наступні етапи.

Детально про ухвалене рішення та його наслідки читайте у статті Дорога до членства: що пообіцяли на "українському саміті" ЄС, або дивіться у короткому пояснювальному відео Шлях до вступу. Що вирішив саміт ЄС про членство України?

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Теми: Кулеба ДмитроЄСУкраїна
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