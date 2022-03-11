Кулеба: теперь есть 100% уверенность, что мы станем членом ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Европейского совета об Украине означает "революцию" в вопросе нашего сближения с ЕС.

Об этом он заявил в телеэфире единых новостей в пятницу вечером, объясняет корреспондент "Европейской правды".

Кулеба признал, что итоги саммита достаточно неоднозначны, поскольку Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече лидеров ЕС.

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"Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", – пояснил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас уверен в успехе процесса вступления в ЕС.

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что мы станем членом ЕС. Вопрос только когда это произойдет", – заявил он. Министр воздержался от прогнозов, когда ожидаются следующие этапы.

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Подробно о принятом решении и его последствиях читайте в статье Дорога к членству: что пообещали на "украинском саммите" ЕС, или смотрите в коротком объяснительном видео Путь к вступлению. Что решил саммит ЕС о членстве Украины?