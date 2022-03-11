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На Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

Мазуренко Альона П'ятниця, 11 березня 2022, 22:29
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

У Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів. 

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 

Дослівно: "Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші повітряні сили".

Деталі: Для знищення ворога українські захисники використали безпілотник Байрактар.

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Теми: війнаРосіябайрактарУкраїна
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