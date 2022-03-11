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В Киевской области уничтожили вражеский пункт управления – работает Байрактар

Мазуренко Алена Пятница, 11 марта 2022, 22:29
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

В Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Дословно: "Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы".

Детали: Для уничтожения врага украинские защитники использовали беспилотник Байрактар.

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Темы: войнаРосcиябайрактарУкраина
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