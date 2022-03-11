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Данілов: Світ має визнати Росію ядерним терористом

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 21:58
Данілов: Світ має визнати Росію ядерним терористом
Олексій Данілов, фото з його Фейсбук

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада "спокійно ставиться" до ядерного шантажу з боку Москви, водночас світ має визнати Росію державою, яка займається ядерним тероризмом.

Джерело: Данілов в прямому ефірі, передає Укрінформ

Пряма мова: "Що стосується ядерного шантажу російської федерації, будьте впевнені, ми спокійно до цього ставимося. Вони можуть піти на що завгодно. Вони настільки фахово можуть вигадувати якісь міфи... Уже навіть дійшли до того, що нібито коронавірус пішов з українських лабораторій".

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Деталі: У контексті ядерної безпеки, яка наразі під загрозою через захоплення російськими військами Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, він наголосив, що міжнародна спільнота має визнати РФ державою, яка займається ядерним тероризмом.

Секретар РНБО також наголосив на необхідності залучення посиленої допомоги та підтримки з боку інших держав для протистояння російській військовій агресії.

Теми: тероризмРосіявійна
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