Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Мир должен признать Россию ядерным террористом

Светлана КизиловаПятница, 11 марта 2022, 21:58
Данилов: Мир должен признать Россию ядерным террористом
Алексей Данилов, фото из его Фейсбук

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти "спокойно относятся" к ядерному шантажу со стороны Москвы, в то же время мир должен признать Россию государством, занимающимся ядерным терроризмом.

Источник: Данилов в прямом эфире, передает Укринформ

Прямая речь: "Что касается ядерного шантажа Российской Федерации, будьте уверены, мы спокойно к этому относимся. Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы... Уже даже пришли к тому, что якобы коронавирус вішел из украинских лабораторий".

Реклама:

Детали: В контексте ядерной безопасности, которая оказалась под угрозой из-за захвата российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, он подчеркнул, что международное сообщество должно признать РФ государством, занимающимся ядерным терроризмом.

Секретарь СНБО также отметил необходимость привлечения усиленной помощи и поддержки со стороны других государств для противостояния российской военной агрессии.

Темы: терроризмРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
терроризм
Группу Вагнера в Британии признают террористической организацией вскоре – СМИ
Зеленский: Защитники дадут "ощутимый ответ" России на теракт в Чернигове
Норвежский террорист Брейвик снова жалуется на тюрьму
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: