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Евакуювати людей за 6 коридорами у п’ятницю не вдалося – Верещук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 23:07
фото Getty Images

У п’ятницю не вдалося евакуювати людей з Ізюму, Андріївки й Микуличів, Макарова, Бородянки, Маріуполя і Волновахи.

Джерело: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у зверненні

Деталі: За словами Верещук, з Ізюму до Лозової Харківської області не вдалося евакуювати людей через обстріл окупантами дороги з мінометів. Автобуси повернулися назад у місто Лозова.

Із сіл Андріївка і Микуличі Київської області до Житомира не змогли евакуювати людей, бо окупанти не дали на це дозволу й наказали автобусам розвернутися й їхати назад. Військові РФ заявили, що у них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей.

З міста Макарів Київської області до Житомира евакуація не відбулася, оскільки окупанти порушили режим припинення вогню на маршруті.

Так само через порушення окупантами режиму припинення вогню не відбулася евакуація з Бородянки Київської області до Житомира.

Також не відбулася евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. У суботу буде здійснено нову спробу евакуювати звідти людей.

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"Вся Україна завтра буде там дивитися, як буде відбуватися евакуація. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всіх, хто може завтра висвітлювати цю подію, звернути увагу на цей гуманітарний коридор, бо там найважча сьогодні ситуація", - сказала Верещук.

Не відбулася евакуація і з Волновахи Донецької області в напрямку міста Покровськ.

Разом з тим, Верещук повідомила, що у п’ятницю було евакуйовано більше тисячі людей з Ворзеля Київської області. Також вдалося вивезти людей з Бучі, Гостомеля і Козаровичів Київської області.

Теми: евакуаціяВерещук
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