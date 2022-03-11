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Эвакуировать людей по 6 коридорам в пятницу не удалось – Верещук

Катерина ТищенкоПятница, 11 марта 2022, 22:07
Эвакуировать людей по 6 коридорам в пятницу не удалось – Верещук
фото Getty Images

В пятницу не удалось эвакуировать людей из Изюма, Андреевки и Микуличей, Макарова, Бородянки, Мариуполя и Волновахи.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении

Детали: По словам Верещук, из Изюма в Лозовую Харьковскую область не удалось эвакуировать людей из-за обстрела оккупантами дороги из минометов. Автобусы вернулись в город Лозовая.

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Из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в Житомир не смогли эвакуировать людей, потому что оккупанты не дали на это разрешения и приказали автобусам развернуться и ехать обратно. Военные РФ заявили, что у них нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей.

Из города Макаров Киевской области в Житомир эвакуация не состоялась, поскольку оккупанты нарушили режим прекращения огня на маршруте.

Также из-за нарушения оккупантами режима прекращения огня не произошла эвакуация из Бородянки Киевской области в Житомир.

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Также не состоялась эвакуация из Мариуполя в Запорожье. В субботу будет предпринята новая попытка эвакуировать оттуда людей.

"Вся Украина завтра будет там смотреть, как будет происходить эвакуация. Сначала мы планируем ввезти гуманитарный груз в Мариуполь, а обратно мы хотим эвакуировать людей. Я прошу всех, кто может завтра освещать это событие, обратить внимание на этот гуманитарный коридор, потому что там самая трудная сегодня ситуация", - сказала Верещук.

Не произошла эвакуация и из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск.

Вместе с тем Верещук сообщила, что в пятницу было эвакуировано более тысячи человек из Ворзеля Киевской области. Также удалось вывезти людей из Бучи, Гостомеля и Козаровичей Киевской область.

Темы: эвакуацияВерещук
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