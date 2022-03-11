Депутата Куницького скрутили на блокпості
П'ятниця, 11 березня 2022, 22:23
На одному з блокпостів затримано депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.
Джерело: Співрозмовники УП в монобільшості, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook
Пряма мова Фацевича: "Найкращий день".
Реклама:
Деталі: За даними УП, Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блокпост, що є заборонено. Де саме було затримано депутата наразі невідомо.
Сам Куницький згодом повідомив, що у нього все добре.
ВІДЕО ДНЯ