Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутата Куницкого скрутили на блокпосте

Роман КравецПятница, 11 марта 2022, 23:23

На одном из блокпостов задержан депутат фракции "Слуга народа" Александр Куницкий.

Источник: Собеседники УП в монобольшинстве, заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook

Прямая речь Фацевича: "Самый лучший день".

Детали: По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат пока неизвестно.

Сам Куницкий со временем сообщил, что у него все хорошо.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Слуга народавойнаполицияВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, обновленоИз-за обстрелов в Харькове загорелся рынок "Барабашово", погиб спасатель

70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Макрон: Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе

фото, видеоРоссияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Подоляк рассказал о подготовке мирного соглашения и встречи Путина с Зеленским

Все новости...
Слуга народа
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, чтобы голосовать дистанционно
"Слуги" хотят лично выводить людей по "коридорам" и приглашают иностранцев
За рубежом вырос спрос на показ сериала "Слуга народа" – СМИ
Последние новости
22:26
Компромисс должны найти на местах: в Красном Кресте рассказали о своем участии в организации гумкоридоров
22:25
В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины
22:15
22:14
В РФ разрешили "местным умельцам" ремонтировать Boeing и Airbus
22:06
Зеленский покорил сердце Добкина и заставил его спорить с Шарием
22:01
КАРТАПравительственные самолеты РФ совершили необычные рейсы из Москвы в Сибирь
21:59
Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук
21:53
Нафтогаз планирует подключить пятую ТЭС к поставкам газа
21:47
фотоНа границе с Румынией волонтеры устроили "игрушечный коридор" для детей
21:45
Путин не хочет мира – премьер Италии
Все новости...