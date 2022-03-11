Депутата Куницкого скрутили на блокпосте
Пятница, 11 марта 2022, 23:23
На одном из блокпостов задержан депутат фракции "Слуга народа" Александр Куницкий.
Источник: Собеседники УП в монобольшинстве, заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook
Прямая речь Фацевича: "Самый лучший день".
Детали: По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат пока неизвестно.
Сам Куницкий со временем сообщил, что у него все хорошо.
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