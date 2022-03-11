Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США

Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

Джерело: прес-реліз Міністерства фінансів США

Деталі: Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.

Нові обмеження серед іншого поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.

Зокрема, під нові санкції потрапили яхта та літак Вексельберга, а сам олігарх є у санкційному списку ще з 2018 року.

Санкції введено також проти 10 топпосадовців ВТБ банку і управлінської компанії банку "Росія".

