Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США
П'ятниця, 11 березня 2022, 22:37
Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.
Джерело: прес-реліз Міністерства фінансів США
Деталі: Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.
Реклама:
Нові обмеження серед іншого поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.
Зокрема, під нові санкції потрапили яхта та літак Вексельберга, а сам олігарх є у санкційному списку ще з 2018 року.
Санкції введено також проти 10 топпосадовців ВТБ банку і управлінської компанії банку "Росія".
ВІДЕО ДНЯ