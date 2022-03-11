Вексельберг, Зюганов и Володин попали под новые санкции США

Российский олигарх Виктор Вексельберг, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и спикер Госдумы Вячеслав Володин оказались под новыми санкция Соединенных Штатов.

Источник: пресс-релиз Министерства финансов США

Детали: Американскиц Минфин раскрыл данные , против кого был введен новый пакет санкций США.

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Ограничения распространяются на Володина, Зюганова и Вексельберга за содействие войне Владимира Путина против Украины.

В частности, под новые санкции попали яхта и самолет Вексельберга, а сам олигарх находится в санкционном списке еще с 2018 года.

Санкции введены также против 10 топ-чиновников ВТБ банка и управленческой компании банка "Россия".