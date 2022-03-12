Ворог поцілив в онкологічну лікарню у Миколаєві

Ввечері 11 березня російські нелюди обстріляли миколаївську онколікарню, минулося без жертв.

Джерело: начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко у Facebook

Деталі: Російські загарбники у п'ятницю відкрили вогонь по цивільних об'єктах міста Миколаїв, зокрема, по лікарні, де перебувають онкохворі.

Пряма мова Безносенка: "Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області.

Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нація у світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах.

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі".

Загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва 11 березня - немає.