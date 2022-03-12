Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог поцілив в онкологічну лікарню у Миколаєві

Світлана КізіловаСубота, 12 березня 2022, 00:45

Ввечері 11 березня російські нелюди обстріляли миколаївську онколікарню, минулося без жертв.

Джерело: начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Максим Безносенко у Facebook

Деталі: Російські загарбники у п'ятницю відкрили вогонь по цивільних об'єктах міста Миколаїв, зокрема, по лікарні, де перебувають онкохворі.

Пряма мова Безносенка: "Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області.

Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нація у світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах.

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва 11 березня - немає.

Теми: МиколаївРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Усі новини...
Миколаїв
Ворог хаотично обстріляв Миколаїв: є поранені
Ворог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв
Миколаївщина: йдуть активні бойові дії – ЗСУ з новими силами знищують ворога
Останні новини
23:46
Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше, ніж Олімпійських ігор
23:43
Війна в Україні поволі стає позиційною – західні чиновники
23:35
Збили безпілотник ЧФ РФ, який робив нерви Одесі-мамі
23:31
Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ
23:25
Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими бондами
23:17
Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден
23:12
Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА
23:05
ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 
22:49
США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні
22:45
Пілоти ВПС Білорусі у четвер відпрацьовують імітацію стрільби - ЗМІ
Усі новини...