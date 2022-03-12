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Враг прицельно стрелял в онкологическую больницу в Николаеве

Светлана КизиловаСуббота, 12 марта 2022, 00:45

Вечером 11 марта российские нелюди обстреляли николаевскую онкобольницу, обошлось без жертв.

Источник: начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко в Facebook

Детали: Российские захватчики в пятницу открыли огонь по гражданским объектам города Николаев, в частности, по больнице, где находятся онкобольные.

Прямая речь Безносенко: "Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных.

Только что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области.

Если ненависть к врагу сплачивает – мы уже самая сплоченная нация в мире. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии. И это – единственное, что может нас радовать в таких обстоятельствах.

Нелюди попали, но большого вреда, к счастью не нанесли. Так что работаем дальше".

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Погибших в результате обстрела Николаева 11 марта – нет.

Темы: НиколаевРосcиявойна
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