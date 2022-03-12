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Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 00:39
ФОТО: GETTY

Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що на зустрічі в Анталії Києву пропонували провести тристоронні консультації з МАГАТЕ та російським регулятором.

Кулеба сказав, що якщо будуть хоч якісь найменші спроби під будь-яким соусом визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, то "ми за ці спроби будемо грубо, але чесно і справедливо бити по руках, бо ми розуміємо, про що йдеться, про повзучі намагання закріпитися на наших ядерних об’єктах".

Уточнюється, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розділив цю позицію.

Пряма мова: "Я пану Гроссі, директору МАГАТЕ сказав: "А з якого дива, перепрошую за свою дипломатичність, російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції?

Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: "Киш. Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів та спеціалістів МАГАТЕ".

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Нагадаємо: Наразі Чорнобильська та Запорізька АЕС захоплені росіянами. Персонал станцій перебуває в заручниках. МАГАТЕ втратило зв'язок з системами моніторингу на обох АЕС. 

Теми: ядерна зброяАЕСКулеба Дмитро
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