Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 23:39
Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС
ФОТО: GETTY

Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що на зустрічі в Анталії Києву пропонували провести тристоронні консультації з МАГАТЕ та російським регулятором.

Реклама:

Кулеба сказав, що якщо будуть хоч якісь найменші спроби під будь-яким соусом визнати присутність росіян на ядерних об’єктах України, то "ми за ці спроби будемо грубо, але чесно і справедливо бити по руках, бо ми розуміємо, про що йдеться, про повзучі намагання закріпитися на наших ядерних об’єктах".

Уточнюється, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі розділив цю позицію.

Пряма мова: "Я пану Гроссі, директору МАГАТЕ сказав: "А з якого дива, перепрошую за свою дипломатичність, російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції?

ВІДЕО ДНЯ

Якщо ви принципові люди, якщо ви стоїте на захисті певних прав, то ви повинні сказати росіянам: "Киш. Вийшли за межі ядерних об’єктів, демілітаризували ядерні об’єкти і передали їх під контроль українських спеціалістів та спеціалістів МАГАТЕ".

Нагадаємо: Наразі Чорнобильська та Запорізька АЕС захоплені росіянами. Персонал станцій перебуває в заручниках. МАГАТЕ втратило зв'язок з системами моніторингу на обох АЕС. 

Теми: ядерна зброяАЕСКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ядерна зброя
Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
Віктімблеймінг воєнного часу
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Останні новини
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
Усі новини...
Реклама: