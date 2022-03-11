Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС

Анастасия КалатурПятница, 11 марта 2022, 23:39
Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам кыш из украинских АЭС
ФОТО: GETTY

Украина отвергла идею проводить переговоры с МАГАТЭ и российским регулятором по поводу украинских АЭС, поскольку так россияне пытаются закрепиться на украинских ядерных объектах.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, цитируемый "Укринформом"

Детали: Отмечается, что на встрече в Анталии Киеву предлагали провести трехсторонние консультации с МАГАТЭ и российским регулятором.

Реклама:

 Кулеба сказал, что если будут хоть какие-нибудь малейшие попытки под любым соусом признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, то "мы за эти попытки будем грубо, но честно и справедливо бить по рукам, потому что мы понимаем, о чем речь идет, о ползущих попытках закрепиться на наших ядерных объектах".

Уточняется, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разделил эту позицию.

Прямая речь: "Я господину Гросси,  директору МАГАТЭ сказал: "А с какой стати, извиняюсь за свою дипломатичность, российский атомный регулятор будет принимать участие в консультациях по украинской ядерной электростанции?

ВИДЕО ДНЯ

Если вы принципиальные люди, если вы стоите на защите определенных прав, то вы должны сказать россиянам: "Кыш. Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты и передали их под контроль украинских специалистов и специалистов МАГАТЭ".

Напомним: В настоящее время Чернобыльская и Запорожская АЭС захвачены россиянами. Персонал станций находится в заложниках. МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на обеих АЭС.

Темы: ядерное оружиеАЭСКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ядерное оружие
Северная Корея сымитировала ядерную атаку, чтобы предупредить врагов - CNN
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: