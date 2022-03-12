Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС

Украина отвергла идею проводить переговоры с МАГАТЭ и российским регулятором по поводу украинских АЭС, поскольку так россияне пытаются закрепиться на украинских ядерных объектах.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, цитируемый "Укринформом"

Детали: Отмечается, что на встрече в Анталии Киеву предлагали провести трехсторонние консультации с МАГАТЭ и российским регулятором.

Кулеба сказал, что если будут хоть какие-нибудь малейшие попытки под любым соусом признать присутствие россиян на ядерных объектах Украины, то "мы за эти попытки будем грубо, но честно и справедливо бить по рукам, потому что мы понимаем, о чем речь идет, о ползущих попытках закрепиться на наших ядерных объектах".

Уточняется, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разделил эту позицию.

Прямая речь: "Я господину Гросси, директору МАГАТЭ сказал: "А с какой стати, извиняюсь за свою дипломатичность, российский атомный регулятор будет принимать участие в консультациях по украинской ядерной электростанции?

Если вы принципиальные люди, если вы стоите на защите определенных прав, то вы должны сказать россиянам: "Кыш. Вышли за пределы ядерных объектов, демилитаризовали ядерные объекты и передали их под контроль украинских специалистов и специалистов МАГАТЭ".

Напомним: В настоящее время Чернобыльская и Запорожская АЭС захвачены россиянами. Персонал станций находится в заложниках. МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на обеих АЭС.