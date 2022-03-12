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ЗСУ дадуть Росії відповідь за кожну хвилину страждань людей у Маріуполі – Зеленський

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 01:01
скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія дасть відповідь загарбникам за кожну хвилину окупації Маріуполя.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Змушений говорити це з болем: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців.

Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста.

Я впевнений, що Збройні Сили України дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це – констатація реальності".

Деталі: Зеленський також повідомив, що 11 березня російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів.

Але все ж вдалося врятувати 7144 людини. З Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.

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Теми: ЗеленськийвійнаМаріуполь
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