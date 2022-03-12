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ВСУ ответят России за каждую минуту страданий людей в Мариуполе – Зеленский

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 01:01
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ответит захватчикам за каждую минуту оккупации Мариуполя.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Вынужден говорить это с болью: Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев.

Завтра все равно мы попробуем еще раз. Еще раз отправить еду, воду и медикаменты для нашего города.

Я уверен, что Вооруженные Силы Украины ответят за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не угроза. Это – констатация реальности".

Детали: Зеленский также сообщил, что 11 марта российские войска сорвали работу большинства гуманитарных коридоров.

Но все же удалось спасти 7144 человека. Из Энергодара, Бучи, Гостомеля и Козаровичей.

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Темы: ЗеленскийвойнаМариуполь
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