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Зеленський - до матерів російських строковиків: Дійте

Субота, 12 березня 2022, 03:01

Президент Володимир Зеленський закликав матерів російських солдатів боротися за те, щоб їх не відправляли на війну в Україну.

Джерело: звернення президента.

 Пряма мова: "Хочу ще раз сказати всім російським матерям. Особливо - матерям строковиків.

Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови.

Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть надіслати воювати проти України, дійте негайно".

Деталі: Зеленський попередив, що на російських солдатів в Україні не чекає нічого хорошого.

Пряма мова: "Не віддавайте свого сина на смерть чи полон.

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Україна ніколи не хотіла цієї жахливої ​​війни. І не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться."

Теми: Зеленськийвійна
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