Зеленський - до матерів російських строковиків: Дійте
Президент Володимир Зеленський закликав матерів російських солдатів боротися за те, щоб їх не відправляли на війну в Україну.
Джерело: звернення президента.
Пряма мова: "Хочу ще раз сказати всім російським матерям. Особливо - матерям строковиків.
Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови.
Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть надіслати воювати проти України, дійте негайно".
Деталі: Зеленський попередив, що на російських солдатів в Україні не чекає нічого хорошого.
Пряма мова: "Не віддавайте свого сина на смерть чи полон.
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Україна ніколи не хотіла цієї жахливої війни. І не хоче. Але захищатиметься стільки, скільки доведеться."