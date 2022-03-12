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Зеленский - к матерям российских срочников: Действуйте

Суббота, 12 марта 2022, 00:01

Президент Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат бороться за то, чтобы их не отправляли на войну в Украину.

Источник: обращение президента.

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Прямая речь: "Хочу ещё раз сказать для всех российских матерей. Особенно для матерей срочников.

Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия.

Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно"

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Детали: Зеленский предупредил, что российских солдат в Украине не ждет ничего хорошего.

Прямая речь: "Не отдавайте своего сына на смерть или в плен.

Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придётся."



Темы: Зеленскийвойна
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