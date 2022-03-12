Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Полонених уже так багато, що уряд заснував спеціальний штаб

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 00:47
ФОТО: GETTY

Кабмін заснував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями".

Нагадаємо: Станом на 16 день війни в полоні вже до 700 росіян.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаЗеленськийРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Усі новини...
війна
ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром
Ворог хаотично обстріляв Миколаїв: є поранені
У Василькові під Києвом після авіаудару горить нафтобаза
Останні новини
23:46
Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше, ніж Олімпійських ігор
23:43
Війна в Україні поволі стає позиційною – західні чиновники
23:35
Збили безпілотник ЧФ РФ, який робив нерви Одесі-мамі
23:31
Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ
23:25
Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими бондами
23:17
Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден
23:12
Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА
23:05
ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 
22:49
США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні
22:45
Пілоти ВПС Білорусі у четвер відпрацьовують імітацію стрільби - ЗМІ
Усі новини...