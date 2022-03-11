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Зеленський: Полонених уже так багато, що уряд заснував спеціальний штаб

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 23:47
Зеленський: Полонених уже так багато, що уряд заснував спеціальний штаб
ФОТО: GETTY

Кабмін заснував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма повʼязаними питаннями".

Нагадаємо: Станом на 16 день війни в полоні вже до 700 росіян.

Теми: війнаЗеленськийРосія
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