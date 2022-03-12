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Зеленский: Пленных уже так много, что Кабмин основал специальный штаб

Анастасия КалатурСуббота, 12 марта 2022, 00:47
ФОТО: GETTY

Кабмин основал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тысячи солдат, которые были захвачены или сдались, получают от нашего государства такое отношение, которого требуют международные конвенции. Но их так много, что нужна специальная структура, которая будет заниматься всеми связанными вопросами".

Напомним: По состоянию на 16-й день войны в плену уже до 700 россиян.

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Темы: войнаЗеленскийРосcия
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