"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через санкції проти Росії спричинять дефіцит валюти, ще більші "стрибки" курсу і ріст цін – тобто повернення життя в РФ "назад у 90-ті".

Пряма мова: "Чим менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.

З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас. Почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. Та саморуйнацію.

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У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій.

Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію.

А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто".

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Деталі: Далі у зверненні Зеленський перейшов на російську мову, заявивши, що жодна країна не бажала зла громадянам Росії.

"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті", – сказав російською президент України.

"Адже ви називаєте їх "буремні 90-ті?" – нагадав запитанням Зеленський.

Також він додав, що це були часи потрясінь і бідності, часи обмежених можливостей і великої нерівності.

Зеленський наголосив, що через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не знають, що на них чекає, але їхня влада знає, розуміє це дуже добре і дуже боїться.