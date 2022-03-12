Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 01:23
скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через санкції проти Росії спричинять дефіцит валюти, ще більші "стрибки" курсу і ріст цін – тобто повернення життя в РФ "назад у 90-ті".

Пряма мова: "Чим менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.

З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас. Почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. Та саморуйнацію.

У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій.

Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію.

А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто".

Деталі: Далі у зверненні Зеленський перейшов на російську мову, заявивши, що жодна країна не бажала зла громадянам Росії.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті", – сказав російською президент України.

"Адже ви називаєте їх "буремні 90-ті?" – нагадав запитанням Зеленський.

Також він додав, що це були часи потрясінь і бідності, часи обмежених можливостей і великої нерівності.

Зеленський наголосив, що через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не знають, що на них чекає, але їхня влада знає, розуміє це дуже добре і дуже боїться.

Теми: ЗеленськийРосіясанкціївійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та Байден провели найдовшу розмову
ЗСУ дадуть Росії відповідь за кожну хвилину страждань людей у Маріуполі – Зеленський
Зеленський - до матерів російських строковиків: Дійте
Останні новини
00:40
Зеленського і українців хочуть номінувати на Нобелівську премію миру
00:30
СБУ: Хакери з РФ атакували українські ЗМІ й розміщували символіку окупантів
00:16
Війна в Україні стала електрошоком для НАТО - Макрон
23:46
Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше, ніж Олімпійських ігор
23:43
Війна в Україні поволі стає позиційною – західні чиновники
23:35
Збили безпілотник ЧФ РФ, який робив нерви Одесі-мамі
23:31
Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ
23:25
Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими бондами
23:17
Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден
23:12
Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА
Усі новини...