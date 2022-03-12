"Назад в 90-е": Зеленский пообещал россиянам дефицит валюты и бедность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за санкций против России повлекут за собой дефицит валюты, еще большие "скачки" курса и рост цен – то есть возвращение жизни в РФ "обратно в 90-е".

Прямая речь: "Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей.

С российского рынка уже уходят ведущие международные компании. Власти России поставили свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас. Начав это вторжение. Это самозакрытие. Самоунижение. И саморазрушение.

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В московских обменниках курс доллара уже достигал даже 200 рублей. Но ведь это только начало. Начало деяния интернациональных санкций.

Очередной шаг – запрет США вообще заводить доллары в Россию.

Следовательно, будет дефицит валюты. Следовательно, курс будет скакать еще больше. Следовательно, будут расти цены. Следовательно, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира – это угроза ему лично".

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Детали: Далее в обращении Зеленский перешел на русский язык (до этого обращался на украинском - ред.), заявив, что ни одна страна не желала зла гражданам России.

"Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь назад в 90-е", – сказал российской президент Украины.

"Ведь вы называете их "лихие 90-е?" - напомнил вопросом Зеленский.

Он добавил, что это были времена потрясений и бедности, времена ограниченных возможностей и большого неравенства.

Зеленский подчеркнул, что из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не знают, что их ждет, но их власть знает, понимает это очень хорошо и очень боится.