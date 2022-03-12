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Зеленський та Байден провели найдовшу розмову

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 02:05
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З INSTAGRAM

Телефонна розмова президентів України та США тривала майже 50 хвилин.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, це найдовша розмова лідерів дердав – зазвичай їх телефонні розмови тривають 30-40 хвилин.

Видання, посилаючись на двох урядових джерел, зазначає - одна з причин такої довгої розмови полягала у необхідності американської сторони детально пояснити свої кроки по обмеженню торгівлі з РФ.

В свою чергу, Володимир Зеленський, написавши про розмову із Байденом на своїй twitter-сторінці, робить акцент як на інформуванні про перебіг військових дій, так і на обговоренні нових санкцій.

"Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію",- пише він. 

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Теми: ЗеленськийБайден
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