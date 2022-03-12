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Зеленский и Байден провели самый длинный разговор

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 01:05
Зеленский и Байден провели самый длинный разговор
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО С INSTAGRAM

Телефонный разговор президентов Украины и США длился около 50 минут.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, это самый длинный разговор лидеров дердав – обычно их телефонные разговоры длятся 30-40 минут.

Издание, ссылаясь на два правительственных источника, отмечает - одна из причин столь долгого разговора заключалась в необходимости американской стороны детально объяснить свои шаги по ограничению торговли с РФ.

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В свою очередь Владимир Зеленский, написав о разговоре с Байденом на своей twitter-странице, делает акцент как на информировании о ходе военных действий, так и на обсуждении новых санкций.

"Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию",- пишет он.

Темы: ЗеленскийБайден
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