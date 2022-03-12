Зеленский и Байден провели самый длинный разговор
Телефонный разговор президентов Украины и США длился около 50 минут.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, это самый длинный разговор лидеров дердав – обычно их телефонные разговоры длятся 30-40 минут.
Издание, ссылаясь на два правительственных источника, отмечает - одна из причин столь долгого разговора заключалась в необходимости американской стороны детально объяснить свои шаги по ограничению торговли с РФ.
В свою очередь Владимир Зеленский, написав о разговоре с Байденом на своей twitter-странице, делает акцент как на информировании о ходе военных действий, так и на обсуждении новых санкций.
"Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию",- пишет он.
Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022
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