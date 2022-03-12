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Українська ППО уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 01:32
Українська ППО уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей
ілюстративне фото з Facebook-сторінки Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні сили української армії у п’ятницю здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, уразили російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

Джерело: Facebook-сторінка Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів".

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"Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України. Мета – очевидна!"

Деталі: Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат.

По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності.

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Зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат "Форпост" та чотири гелікоптери окупантів. Інформація щодо цього ще уточнюється.

Крім того, є дані від протиповітряної оборони оперативного командування "Північ" про ураження російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

Теми: Збройні силивійнаавіа
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