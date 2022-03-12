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Украинская ПВО поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 01:32
Украинская ПВО поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей
иллюстративное фото с Facebook-страницы Командование Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы украинской армии в пятницу совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразили российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

Источник: Facebook-страница Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники, нанесшие мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов".

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"Этот день запомнится дерзкой провокацией российских фашистов, обстрелявших самолетами с территории Украины мирные белорусские села, с целью обвинить в этом Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Цель – очевидна!"

Детали: Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь.

По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

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Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Информация по этому поводу еще уточняется.

Кроме того, есть данные от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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