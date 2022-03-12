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Джордж Сорос: Сі Цзіньпін благословив війну Путіна

Анастасія КалатурСубота, 12 березня 2022, 02:20
ФОТО: GETTY

Китайський президент Сі Цзіньпін дав карт-бланш президенту РФ Володимиру Путіну на вторгнення в Україну.

Джерело: колонка філантропа Джорджа Сороса

Деталі: Сорос пише, що вторгненню 24 лютого передувала тривала зустріч між Путіним і Сі Цзіньпіном, після якої вони оприлюднили ретельно підготовлений документ розміром у п'ять тисяч слів, у якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами. Сорос пише, що цей документ сильніший за будь-який договір і обов'язково вимагав проведення детальних переговорів заздалегідь.

Дослівно: "Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення та розв'язання війни проти України…

Путін, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю. Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що якщо він хоче залишити слід у російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи. Але в нього збочена концепція ролі Росії у світі. Зважаючи на все, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він сліпо йтиме. Це пряма протилежність демократичному суспільству, і це концепція спотворює російську "душу", емоційну до сентиментальності".

Деталі: Зазначається, що тим часом Сі, схоже, усвідомив, що Путін "зірвався з котушок", і 8 березня зателефонував президентові Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і заявив, що підтримує їхні миротворчі зусилля.

Сорос констатував, що напад Росії на Україну 24 лютого став початком третьої світової війни, яка потенційно може знищити нашу цивілізацію, і можна лише сподіватися, що Путін та Сі будуть відсторонені від влади до цього моменту.

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Теми: КитайРосія
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