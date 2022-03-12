Джордж Сорос: Си Цзиньпин благословил войну Путина

Китайский президент Си Цзиньпин дал карт-бланш президенту РФ Владимиру Путину на вторжение в Украину.

Источник: колонка филантропа Джорджа Сороса

Детали: Сорос пишет, что вторжению 24 февраля предшествовала длительная встреча между Путиным и Си Цзиньпином, после которой они обнародовали тщательно подготовленный документ размером пять тысяч слов, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами. Сорос пишет, что этот документ сильнее любого договора и обязательно требовал проведения детальных переговоров заранее.

Дословно: "Я был удивлён, что Си явно даёт Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины...

Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью. Вскоре Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, что, если он хочет оставить след в российской истории, ему надо действовать либо сейчас, либо никогда. Но у него извращённая концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо идти. Это прямая противоположность демократическому обществу, и эта концепция искажает русскую "душу", эмоциональную до сентиментальности".

Детали: Отмечается, что тем временем Си, похоже, осознал, что Путин "сорвался с катушек", и 8 марта позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что поддерживает их миротворческие усилия.

Сорос констатировал, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны, которая потенциально может уничтожить нашу цивилизацию, и можно только надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти к этому моменту.