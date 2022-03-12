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Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього

Ольга Глущенко Субота, 12 березня 2022, 01:58
Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього
фото: unsplash

Кабінет міністрів схвалив рішення для уникнення дефіциту пального на заправках і стримування ціни на нього.

Джерело: Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook

Пряма мова: "…на засіданні Уряду було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни.

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Ми затвердили зміни до формули, за якою рахуємо максимальну дозволену ціну пального на заправках – збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі (NWE). Це дозволить мережам АЗС включати в розрахунок ті додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з білорусі та рф на західний кордон України (Польщу, Румунію, Угорщину)".

"…ухвалили ще одне рішення – подали для ухвалення Верховною Радою законопроєкт, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни".

Деталі: Збільшення формули дає економічний стимул мережам завозити більше пального (по формулі розрахунку, яка була адекватною до війни, зараз везти нафтопродукти мережам  не вигідно).

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Водночас, таке рішення призвело би до зростання ціни, чого уряд допустити не може, адже пальне є соціально важливим товаром.

Тому прийняли ще одне рішення щодо ухвалення Верховною Радою.

Обидва рішення наберуть чинності одночасно.

Нову формулу можна буде застосовувати, як тільки Верховна Рада проголосує за зниження податків.

"У результаті мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте", – зазначила Свириденко.

Міністерка додала, що аналогічне рішення по податках вже раніше було ухвалене у Польщі та інших країнах ЄС.

"Розмір націнки українських мереж АЗС не зросте, і залишиться на рівні, що був встановлений за кілька днів до початку російського вторгнення: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю", – написала Свириденко.

Теми: Кабінет міністрів
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