Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин принял решение во избежание дефицита горючего и сдерживания цены на него

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 марта 2022, 02:58
фото: unsplash

Кабинет министров одобрил решение во избежание дефицита горючего на заправках и сдерживания цены на него.

Источник: Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь: "…на заседании Правительства было принято два решения, которые позволят избежать дефицита горючего на заправках и максимально умерят рост его цены.

Мы утвердили изменения в формуле, по которой считаем максимальную разрешенную цену горючего на заправках – увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)".

"…приняли еще одно решение – подали для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены".

Детали: Увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива (по формуле расчета, которая была адекватна до войны, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно).

В то же время такое решение привело бы к росту цены, чего правительство допустить не может, ведь горючее является социально важным товаром.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Поэтому было принято еще одно решение о принятии Верховной Радой.

Оба решения вступят в силу одновременно.

Новую формулу можно будет применять, как только Верховная Рада проголосует за снижение налогов.

"В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет", – отметила Свириденко.

Министр добавила, что аналогичное решение по налогам уже ранее было принято в Польше и других странах ЕС.

"Размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля", – написала Свириденко.

Темы: Кабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИспания арестовала суперяхту российского олигарха Чемезова – СМИ

NYT: Российские ракеты выпускают "ловушку" для обмана систем ПВО

видео, фото, обновленоРоссийские снаряды попали в три многоэтажки в Киеве, есть жертвы

Байден: Мы дадим оружие Украине и примем беженцев с открытыми объятиями

Советник мэра Мариуполя говорит, что в городе погибли 20 тысяч гражданских

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в Луганск – Запорожская ОВА

Все новости...
Кабинет министров
В "Дие" появится новый документ вместо паспорта
Правительство разрешило заключать браки с военнослужащими в их отсутствие
Правительство утвердило перечень областей, где будут выплачивать 6,5 тысячи
Последние новости
10:12
НБУ предупреждает о новых мошеннических схемах во время войны
10:02
Украину покинули около 20 нардепов
09:52
УЗ начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине
09:39
фото Удар по телевышке в Ровно: количество погибших возросло до 19
09:38
Есть идея укрепления обороны Николаева – Ким 
09:20
Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске
09:18
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. не будет продавать игру на территории России
09:17
Во вторник 15 марта должны заработать 9 гуманитарных коридоров
09:16
Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов
09:05
Россия ввела запрет на поставки зерна странам "таежного" союза
Все новости...