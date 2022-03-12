Кабмин принял решение во избежание дефицита горючего и сдерживания цены на него

Кабинет министров одобрил решение во избежание дефицита горючего на заправках и сдерживания цены на него.

Источник: Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь: "…на заседании Правительства было принято два решения, которые позволят избежать дефицита горючего на заправках и максимально умерят рост его цены.

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Мы утвердили изменения в формуле, по которой считаем максимальную разрешенную цену горючего на заправках – увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)".

"…приняли еще одно решение – подали для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены".

Детали: Увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива (по формуле расчета, которая была адекватна до войны, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно).

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В то же время такое решение привело бы к росту цены, чего правительство допустить не может, ведь горючее является социально важным товаром.

Поэтому было принято еще одно решение о принятии Верховной Радой.

Оба решения вступят в силу одновременно.

Новую формулу можно будет применять, как только Верховная Рада проголосует за снижение налогов.

"В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет", – отметила Свириденко.

Министр добавила, что аналогичное решение по налогам уже ранее было принято в Польше и других странах ЕС.

"Размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля", – написала Свириденко.